رؤى الصبان تتغزل في جمالها بأشعار نزار قباني

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية رؤى الصبان، زوجة الإعلامي حمود الفايز، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” .

وأرفقت رؤى الصبان، الصورة بأبيات شعر من أشعار نزار قباني، وهي:

” لو لم تكوني انتي في لوح القدر .. لكنت صورتك بصورة من الصور

كنت استعرت قطعة من القمر.. وحفنة من صدف البحر وأضواء السحر ”

وتابعت: ” كنت استعرت البحر والمسافرين والسفر.. كنت رسمت الغيم

ومن أجل عينيك وراقصت المطر .. لو لم تكوني أنت في الواقع

كنت اشتغلت أشهرًا وأشهرًا.. على الجبين الواسع

وأشهرًا وأشهراً… على الفم الرقيق والأصابع ”

وأضافت الأشعار: ” كنت رسمت امرأة مثلك ياحبيبتي .. شفافة اليدين

كنت على أهدابها رميت نجمتين .. كنت على سريرها أضأت شمعتين .. لكن من مثلك ياحبيبتي .. أين تكون … أين؟ “.