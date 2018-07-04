رؤى الصبان تتغزل في جمالها بأشعار نزار قباني
نشرت الإعلامية رؤى الصبان، زوجة الإعلامي حمود الفايز، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” .
وأرفقت رؤى الصبان، الصورة بأبيات شعر من أشعار نزار قباني، وهي:
” لو لم تكوني انتي في لوح القدر .. لكنت صورتك بصورة من الصور
كنت استعرت قطعة من القمر.. وحفنة من صدف البحر وأضواء السحر ”
وتابعت: ” كنت استعرت البحر والمسافرين والسفر.. كنت رسمت الغيم
ومن أجل عينيك وراقصت المطر .. لو لم تكوني أنت في الواقع
كنت اشتغلت أشهرًا وأشهرًا.. على الجبين الواسع
وأشهرًا وأشهراً… على الفم الرقيق والأصابع ”
وأضافت الأشعار: ” كنت رسمت امرأة مثلك ياحبيبتي .. شفافة اليدين
كنت على أهدابها رميت نجمتين .. كنت على سريرها أضأت شمعتين .. لكن من مثلك ياحبيبتي .. أين تكون … أين؟ “.
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب ليش توري الناس جمالها وش المناسبه تبي توريهم قد ايش ان جسمها حلو وملامحها حلوه الله يهديك بس كان خلت التغنج لزوجها احسن بدل ماتوري الناس انوثتها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49858 ] نشر منذ 46 دقيقة
يبغالها مخطر حامي يخزقها ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1539 ] نشر منذ 36 دقيقة
نشرت الإعلامية رؤى الصبان، زوجة الإعلامي حمود الفايز، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
…. ابك فش حدى يعلم زوجها المغوار فيطلقها
…. اللهم اني اعوذ بك من هذا الحال
دنيا غدارة[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 24 دقيقة
حمود الفايز
كن صديقي ارجوك