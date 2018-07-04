دودج تشالنجر 2019 ونسخة SRT Hellcat Redeye تبدأ من سعر 71.350 ألف دولار

متابعات(صدى):

دخلت سيارات دودج تشالنجر لعالم موديلات 2019 وحصلت على تحسينات هامة فيما ظلت تعتمد على نفس قاعدة البناء التي قدمت لها منذ 2008. وعندما تم الاعلان عن قائمة موديلات السيارة لعام 2019, خطف الأضواء موديل SRT Hellcat Redeye والذي جاء بقوة 797 حصان مع أداء مخيف .

ويبدا سعر هذه النسخة من تشالنجر من 69.650 ألف دولار ولكن الضريبة عليها ترفع السعر الي 71.350 ألف دولار كما تنتج هذه السيارة عزم دوران 958 نيوتن متر تنبع من المحرك V8 سعة 6.2 لتر بشاحن فائق. وبالنسبة لنسخ SRT Hellcat من السيارة بقوة 717 حصان ومن موديلات 2018 فالسعر يبلغ 60.350 ألف دولار.

وبجانب موديلات Hellcat, فهناك نسخة R/T Scat Pack من محرك V8 هيمي بقوة اجمالية تبلغ 485 حصان وسعر السيارة بهذه النسخة يلغ 38.995 ألف دولار ولكن النسخ منها بناقل حركة مانيوال فستتطلب 1000 دولار اضافية من أجل GTT. وتعتبر نسخة R/T أرخص موديلات تشالنجر الذي يعرض بمحرك V8 بقوة 372 حصان ومحرك هيمي 5.7 لتر بسعر 34.100 ألف دولار.

أما تشالنجر GT, فتأتي بنظام دفع كلي وخلفي وسعر الدفع الكلي يبدأ من 32.995 ألف دولار ونسخة الدفع الخلفي تبلغ 29.995 ألف دولار وكلاهما يحمل محرك V6 بنتاستار سعة 3.6 لتر بقوة 305 حصان. والنسخة الأساسية الجديدة من السيارة هي SXT بالدفع الخلفي مع سعر قياسي يبدأ من 27.295 ألف دولار ترتفع الي 30.295 ألف دولار لنسخة الدفع الكلي.