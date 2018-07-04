نجم كولومبيا يهاجم حكام المونديال
هاجم المدافع الكولومبي ياري مينا، حكم مباراة إنجلترا في مواجهات كأس العالم في روسيا، الأمريكي مارك جيجر، أمس الثلاثاء، أنه كان له تأثيره على مجريات اللعب خلال المباراة.
وأوضح ” ياري مينا ” قائلًا:” لقد أزعجنا بعض الشيء، وكان يحابيهم قليلًا، ولكن هكذا هي كرة القدم، لا يجب أن نصدر أحكامًا على أي أحد، يجب علينا أن نرفع رأسنا. ”
وأضاف نجم كولومبيا الذي ودع المونديال بعد الهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي: ” إنه أمر مؤلم للغاية، لأننا بذلنا كل شيء في الملعب، ركلات الترجيح تعتمد على الحظ ” ، مؤكدًا أهه يشعر بالفخر بالمستوى الذي ظهر به فريقه خلال المونديال، وبقدرته على إيصال رسالة للاعبي المنتخب الإنجليزي بأنهم وقعوا في خطأ التقليل من شأنه وشأن زملائه.
وتابع: ” أشعر بالامتنان للفريق، لأنه أتى بنا إلى هنا، ولأنه جعل الفريق الإنجليزي يدرك أن الأمر ليس سهلا كما كان يعتقد، نحن نحترمهم وعليهم أن يحترمونا بالمثل. “
طلال[ عدد التعليقات: 1646 ] نشر منذ 9 دقائق
ياري مينا ده لازم يتقدر في كولومبيا أكثر من إيسكوبار والله !!
أكثر لاعب وقف مع كولومبيا
ماجد[ عدد التعليقات: 1517 ] نشر منذ 9 دقائق
منتخب انجلترا مبالغ فيه
عمار[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 8 دقائق
احسن لحظة في العالم نعرض فيها ياري مينا للبيع