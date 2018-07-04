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نجم كولومبيا يهاجم حكام المونديال

نجم كولومبيا يهاجم حكام المونديال
طلال الغامدي(صدى):

هاجم المدافع الكولومبي ياري مينا، حكم مباراة إنجلترا في مواجهات كأس العالم في روسيا، الأمريكي مارك جيجر، أمس الثلاثاء، أنه كان له تأثيره على مجريات اللعب خلال المباراة.

وأوضح ” ياري مينا ” قائلًا:” لقد أزعجنا بعض الشيء، وكان يحابيهم قليلًا، ولكن هكذا هي كرة القدم، لا يجب أن نصدر أحكامًا على أي أحد، يجب علينا أن نرفع رأسنا. ”
وأضاف نجم كولومبيا الذي ودع المونديال بعد الهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي: ” إنه أمر مؤلم للغاية، لأننا بذلنا كل شيء في الملعب، ركلات الترجيح تعتمد على الحظ ” ، مؤكدًا أهه يشعر بالفخر بالمستوى الذي ظهر به فريقه خلال المونديال، وبقدرته على إيصال رسالة للاعبي المنتخب الإنجليزي بأنهم وقعوا في خطأ التقليل من شأنه وشأن زملائه.

وتابع: ” أشعر بالامتنان للفريق، لأنه أتى بنا إلى هنا، ولأنه جعل الفريق الإنجليزي يدرك أن الأمر ليس سهلا كما كان يعتقد، نحن نحترمهم وعليهم أن يحترمونا بالمثل. “


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1646 ] نشر منذ 9 دقائق

ياري مينا ده لازم يتقدر في كولومبيا أكثر من إيسكوبار والله !!
أكثر لاعب وقف مع كولومبيا

[ عدد التعليقات: 1517 ] نشر منذ 9 دقائق

منتخب انجلترا مبالغ فيه

[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 8 دقائق

احسن لحظة في العالم نعرض فيها ياري مينا للبيع

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