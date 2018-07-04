نجم كولومبيا يهاجم حكام المونديال

طلال الغامدي(صدى):

هاجم المدافع الكولومبي ياري مينا، حكم مباراة إنجلترا في مواجهات كأس العالم في روسيا، الأمريكي مارك جيجر، أمس الثلاثاء، أنه كان له تأثيره على مجريات اللعب خلال المباراة.

وأوضح ” ياري مينا ” قائلًا:” لقد أزعجنا بعض الشيء، وكان يحابيهم قليلًا، ولكن هكذا هي كرة القدم، لا يجب أن نصدر أحكامًا على أي أحد، يجب علينا أن نرفع رأسنا. ”

وأضاف نجم كولومبيا الذي ودع المونديال بعد الهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي: ” إنه أمر مؤلم للغاية، لأننا بذلنا كل شيء في الملعب، ركلات الترجيح تعتمد على الحظ ” ، مؤكدًا أهه يشعر بالفخر بالمستوى الذي ظهر به فريقه خلال المونديال، وبقدرته على إيصال رسالة للاعبي المنتخب الإنجليزي بأنهم وقعوا في خطأ التقليل من شأنه وشأن زملائه.

وتابع: ” أشعر بالامتنان للفريق، لأنه أتى بنا إلى هنا، ولأنه جعل الفريق الإنجليزي يدرك أن الأمر ليس سهلا كما كان يعتقد، نحن نحترمهم وعليهم أن يحترمونا بالمثل. “