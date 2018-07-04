عبدالله القحطاني يدعو إلى تدشين مشروع وطني لتعدد الزوجات

علي القحطاني (صدى):

أوضح الخبير الاستراتيجي اللواء طيار متقاعد عبدالله بن غانم القحطاني، أن السعوديين يفتقرون إلى عنصر استراتيجي محرك لكل القوى الأخرى، ألا وهو عنصر القوة السكانية، على الرغم من امتلاكهم كل عناصر القوة الأخرى، مطالبًا بإنشاء مشروع وطني لتعدد الزوجات لتحقيق الزيادة السكانية المنشودة.

وأشار ” القحطاني ” إلى: ” ليس الهدف من العنوان مجرد القضاء على العنوسة؛ فهي ليست مشكلة كبيرة حالياً بالسعودية، وحتى مع افتراض أنها قائمة فهي ليست خارجة عن السيطرة المجتمعية، وليست ببعيدة عن تدخل المؤسسات الرسمية إذا ما أرادت ذلك. ”

وأضاف: ” السعوديون يحتاجون إلى عنصر القوة السكانية التي تتناسب مع مساحة البلاد الشاسعة، التي هي بحجم قارة، وذات حدود برية وبحرية طويلة. ” ، مستطردًا: ” لا يجب الالتفات إلى من يرى أن مضاعفة عدد سكان البلاد لمرات، والذي لن يحدث بين يوم وليلة سيكون عبئاً خطيراً وعائقاً في وجه التنمية، أو أنه سيشكل ضغطاً على البنى التحتية ومؤسسات التعليم، فهذا غير صحيح، ومجرد تهويل ومحاولة لتطبيق تجارب فاشلة في دول أخرى هي لا تحتاج لزيادة السكان بالدرجة الأولى. ”

وتابع: ” بل تحتاج لإصلاح السياسات ومنع الفساد المتغول، وإيقاف صرف كل الثروات والمداخيل لمصلحة الرئيس والطائفة والحزب، بدلاً من إنفاقها على صحة الإنسان وتعليمه، وعلى التنمية والبنى التحتية والتطوير والازدهار، كما تفعل السعودية التي لا تتوقف بمناطقها عجلة العمران والتحديث وإنشاء المرافق والخدمات السطحية والتحتية. ”

وأكد ” القحطاني ” أن: ” الهدف هو أن تصبح القوة السكانية السعودية هي القوة الوطنية الأولى التي عليها يتم سد الاحتياجات الوطنية بالعقول والأيدي الماهرة والصناعية، وإحلالها مكان الملايين من الفنيين الأجانب، وأن تستحوذ على أهم أسواق ومشاريع دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وحتى العراق مستقبلاً. ”

واستطرد: ” يوجد حل وحيد قابل للتطبيق شرعاً وعرفاً لغرض تصحيح هذا الخلل الاستراتيجي، وهذا الحل هو تعدد الزوجات إلى المثنى وصولاً إلى الرباع، وبشكل أوسع في كل مناطق المملكة بحسب الإمكانية والاستطاعة لكل حالة، مع تدخل حكومي مباشر وجادّ للترغيب وللمساعدة كذلك على تخفيف الأعباء وفرض إعطاء الأولوية للمطلقات والأرامل ثم للعانسات، مع منع كبار السن من الزواج بغير من يناسبن إمكاناتهم وأعمارهم ممن سبق لهن الزواج، وبفارق عمري مقبول، ومنع الزواج من غير السعوديات لمدة 30 عاماً أو أقل أو أكثر. ”

وتمنى ” القحطاني ” أن: ” يصل هذا الأمر إلى صاحب القرار والرؤية؛ فالموضوع ليس ترفاً ولا سعياً لمنع العنوسة فقط وإشباع الاحتياجات، بل هو مصلحة وطنية كبرى تتمثل في تحقيق مصالح واحتياجات الدولة التنوية الشاملة، في ظل رؤية جديدة تتطلب أن يكون عدد السكان على الأقل خلال العشرين عاماً القادمة لا يقل عن ٦٠ مليون نسمة سعودية ثم إلى ما هو أبعد، وهذا معقول جداً وممكن ويتناغم وحجم وأهمية الدولة ومسؤولياتها المتعاظمة طردياً، والعدد الحالي لا يكفي. ”

ولفت إلى: ” الحل الوحيد لمضاعفة القوة الاستراتيجية البشرية الوطنية السعودية هو استغلال مورد كبير وثروة وطنية هائلة متاحة بكل سهولة وهي بين أيدينا وذات تأصيل شرعي وتحظى بقبول شعبي يتمثل في تطبيق تعدد الزوجات؛ بهدف تكثيف الإنتاج البشري ” النسل ” بضوابط العدل وبحماية ودعم الدولة، وهذا مطلب مهم ولا يتطلب أكثر من الترغيب والمساعدة البسيطة والتشجيع. ”

وشدد على أن: ” بغير هذا الحل الممكن والمرغوب فيه قد نكون مستقبلاً كسعوديين أقلية في بلادنا مقارنة بالأجانب الفنيين والخدميين والمشغلين للمشاريع ومقارنة بملايين الحجاج والمعتمرين بشكل دائم ومعهم أفواج السواح القادمين، إضافة إلى المتطلبات البشرية الأجنبية؛ للمساعدة في توطين التقنيات العالمية والصناعات الوطنية المشتركة القادمة، وكل هذا واقع قادم وليس تهويلاً. ”

وأضاف: ” أليس الكثير من الرجال في المملكة يتغنون بالزواج التعددي؟ فلماذا لا يصبح مشروعاً وطنياً تحت القوانين والضوابط الشرعية للحصول على أعظم تنمية مستدامة ستحقق لنا التفوق الوطني في كل الاتجاهات حتى في مجال الثقافة، وفي حماية المجتمع، وللحق فإن النساء متفاعلات وإيجابيات في هذا الموضوع، لكن المشكلة تكمن في الرجال، وفي غياب المشروع الوطني المشجع ذي الهدف الاستراتيجي في هذا الجانب. “