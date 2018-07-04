8 إجراءات لنقل المطلوب أمنيا لـ ” الحماية المشددة ” عند إدعائه المرض النفسي

عادل الحربي (صدى):

أكدت المصحات النفسية في كافة مناطق المملكة، أن هناك 8 إجراءات واجبة يجب إتباعها، لنقل المطلوب أمنيًا لارتكابه جريمة وادعائه المرض النفسي، حيث ينقل من أقسام التنويم داخل الأقسام النفسية بالمستشفيات إلى قسم الحماية المشددة، الذي يختص بالمطلوبين أمنيًا والمتحفظ عليهم.

وتمثلت تلك الإجراءات فيما يلي:

أولًا: صدور خطاب من جهة أمنية أو قضائية تطلب النقل للتحفظ على المطلوب أمنيًا.

ثانيًا: مراقبة المطلوب وتسجيل كافة تصرفاته.

ثالثًا: إعداد نموذج مخصص يتضمن آلية نقل المريض والجهات ذات العلاقة المطالبة بذلك قبل أن يتم تحويله.

رابعًا: أن يتم النقل عن طريق الطبيب المعالج لتوثيق النقل في ملف المريض.

خامسًا: إطلاع الممرض في قسم الحماية المشددة من قبل الممرض الذي كان يشرف على حالة المريض في الأقسام النفسية بالمصحة بحالة المريض كاملة.

سادسًا: لا يتم نقل المطلوب إلا بحضور أفراد الجهات الأمنية المسؤولة عن المريض وقت التحويل.

سابعًا: إعداد نموذج يشمل كافة التوقعات اللازمة لذلك.

ثامنًا: تسليم أدوية المريض والخطة العلاجية المرسومة له لممرض قسم الحماية المشددة.