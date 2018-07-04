بالفيديو.. الحوثيون يدفعون شابا لقتل والده بعد عودته من المملكة

فهمي محمد(صدى):

أقدم شاب من مدينة ذمار اليمنية، منضم إلى مليشيا الحوثي الإيرانية، على قتل والده المقيم في المملكة عقب أن سلّمه الحوثيون سلاحًا ودعوه إلى قتله، كما أشار الأب القتيل في وصيته الأخيرة.

وأظهر مقطع فيديو سجله، المقيم اليمني أمين أحمد غانم؛ قبل سفره إلى اليمن، وهو يقول أن: ” الحوثيين أعطوا ابني أيوب سلاحاً لقتلي ” ، مضيفًا أنه يسجّل وصيته في حال حدث له مكروهٌ في اليمن؛ حيث تحدّث عن بعض الديون المستحقة عليه، وعن أملاكه لبيعها وإعطاء كل ذي حق حقه.

وأكدت مواقع إخبارية يمنية، أنه فور وصول الأب إلى اليمن قام ابنه باعتراضه وأطلق عليه الرصاص الحي ليفارق الحياة على الفور، وكل ذلك حدث بتحريض من مليشيا الحوثي الإيرانية.