” الجوازات ” توضح إمكانية السفر لدول الخليج بالهوية الوطنية

نايف السالم(صدى):

ردت المديرية العامة للجوازات، على استفسار أحد المتابعين، بشأن إمكانية السفر لدول الخليج بالهوية الوطنية.

حيث قالت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يمكن لحاملي الهوية الوطنية السفر ضمن دول الخليج بالهوية الوطنية، على أن لا تقل صلاحية سريان الهوية عن ٣ أشهر ” .

وجاء ذلك ردًا على سؤال ” مواطن ” مفاداه: ” أنا عمري أقل من ٢١ ومتزوج، أقدر اطلع لدول الخليج والبحرين ببطاقة الهوية؛ لأني لست موجود مع والدي في نظام ؟ ” .