” الجوازات ” توضح إمكانية السفر لدول الخليج بالهوية الوطنية
ردت المديرية العامة للجوازات، على استفسار أحد المتابعين، بشأن إمكانية السفر لدول الخليج بالهوية الوطنية.
حيث قالت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يمكن لحاملي الهوية الوطنية السفر ضمن دول الخليج بالهوية الوطنية، على أن لا تقل صلاحية سريان الهوية عن ٣ أشهر ” .
وجاء ذلك ردًا على سؤال ” مواطن ” مفاداه: ” أنا عمري أقل من ٢١ ومتزوج، أقدر اطلع لدول الخليج والبحرين ببطاقة الهوية؛ لأني لست موجود مع والدي في نظام ؟ ” .
الي[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياقدمكم ..