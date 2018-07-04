أهالي بيشة يستلمون ” فاتورة كهرباء ” بـ 10 ريالات ونصف

أبها(صدى):

قام بعض المواطنين بمراكز محافظة بيشة، بنشر صور من استلامهم فواتير كهرباء تصل قيمتها ١٠ ريالات ونصف، مشيرين إلى أن ذلك يعد دليلاً دامغًا على عدم قراءة العدادات.

وفي هذا السياق، أبان أحد المواطنين أنهم تفاجأوا بصدور فاتورة الكهرباء بقيمة عشرة ريالات ونصف، أي أن الموظف لم يقم بقراءة العدادات الخاصة بمنازلهم.

حيث طلب المواطنين من شركة الكهرباء أن يطّلع القارئ على عدادات منازلهم والمنازل الأخرى المجاورة، إلا أن الشركة رفضت، معللة ذلك بأن فاتورة هذا الشهر ستكون مرفقة بفاتورة الشهر الجديد؛ مما يعني تراكم الفاتورة على أصحاب المنازل لمدة شهرين؛ وفقًا لما ذكره ” المواطن ” .