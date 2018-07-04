أهالي بيشة يستلمون ” فاتورة كهرباء ” بـ 10 ريالات ونصف
قام بعض المواطنين بمراكز محافظة بيشة، بنشر صور من استلامهم فواتير كهرباء تصل قيمتها ١٠ ريالات ونصف، مشيرين إلى أن ذلك يعد دليلاً دامغًا على عدم قراءة العدادات.
وفي هذا السياق، أبان أحد المواطنين أنهم تفاجأوا بصدور فاتورة الكهرباء بقيمة عشرة ريالات ونصف، أي أن الموظف لم يقم بقراءة العدادات الخاصة بمنازلهم.
حيث طلب المواطنين من شركة الكهرباء أن يطّلع القارئ على عدادات منازلهم والمنازل الأخرى المجاورة، إلا أن الشركة رفضت، معللة ذلك بأن فاتورة هذا الشهر ستكون مرفقة بفاتورة الشهر الجديد؛ مما يعني تراكم الفاتورة على أصحاب المنازل لمدة شهرين؛ وفقًا لما ذكره ” المواطن ” .
مغرد[ عدد التعليقات: 1862 ] نشر منذ 1 ساعة
وين المسئولين عن شركة الكهرب ايش التلا عب هذا لا حسيب ولا رقيب
ابن البلد[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 1 ساعة
الوضع ملخبط في الشركة يمكن خطأ مطبعي والا ايش
طلال[ عدد التعليقات: 1645 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض نتفق كلنا. مانسدد راحت رواتبنا فواتير وصرنا نحسب لها حساب كم تزيد
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2435 ] نشر منذ 37 دقيقة
فواتير كهرباء
بنزين
ضرائب على المشتريات
ايجار منزل او قسط سيارة او بنك
ويقولون احنا احسن من غيرنا اللي يدبلون لهم الرواتب 100%