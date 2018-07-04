” الإعلام ” تستعد لإصدار وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين بمواقع التواصل بالمملكة
تستعد وزارة الإعلام، لإعداد وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.
وعن ما تتضمنه الوثيقة، فكشفت الوزارة أنها ستعمل على إلزام المؤثرين بالحصول على رخصة في حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم، وتجديد الرخصة سنويًا وفقًا لضوابط معينة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة تسعى لأن تكون هناك ضمانات بين المعلن وصاحب الإعلان، بالإضافة لضمان التزام المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي بالمصداقية والموضوعية لموادهم المنشورة، كما تساعد في تلافي الإعلان عن المنتجات المغشوشة والمقلدة.
ماجد[ عدد التعليقات: 1517 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن شي يفكونا من المهايطيه وبايعي الضمير واطفال السوشل ميديا واللعب ع الذقون احسن شي لهم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 931 ] نشر منذ 2 ساعتين
المؤثر اكثر من صحيفة و يستحق وجوب الترخيص خصوصآ من جهة الفضيحة بدون فتوى او حكم قضائي