” الإعلام ” تستعد لإصدار وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين بمواقع التواصل بالمملكة

حمود العنزي(صدى):

تستعد وزارة الإعلام، لإعداد وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وعن ما تتضمنه الوثيقة، فكشفت الوزارة أنها ستعمل على إلزام المؤثرين بالحصول على رخصة في حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم، وتجديد الرخصة سنويًا وفقًا لضوابط معينة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة تسعى لأن تكون هناك ضمانات بين المعلن وصاحب الإعلان، بالإضافة لضمان التزام المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي بالمصداقية والموضوعية لموادهم المنشورة، كما تساعد في تلافي الإعلان عن المنتجات المغشوشة والمقلدة.