العمل: لا يسمح لزوج المواطنة الأجنبي بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين

نايف السالم(صدى):

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنه لا يسمح لزوج المواطنة غير السعودي بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين فقط.

وأجاب حساب ” خدمة العملاء ” الخاص بالوزارة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” على استفسار أحد الأشخاص الذي سأل: ” هل زوج المواطنة يعامل معاملة السعودي ويحسب في النطاق على أنه سعودي واحد؟ ”

وقال حساب ” خدمة العملاء ” ردًا على السؤال: ” عزيزي العميل: لايُسمح لزوج المواطنة غير السعودي وزوجة المواطن غير السعودية بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات ولا يتم احتسابهم ضمن متطلبات التوطين. ”

وأضاف ” الحساب ” موضحًا أن: ” أبناء و بنات المواطنة يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ويتم احتسابهم بواحد سعودي بنسبة التوطين. “