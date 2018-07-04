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العمل: لا يسمح لزوج المواطنة الأجنبي بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين

العمل: لا يسمح لزوج المواطنة الأجنبي بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين
نايف السالم(صدى):

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنه لا يسمح لزوج المواطنة غير السعودي بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين فقط.

وأجاب حساب ” خدمة العملاء ” الخاص بالوزارة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” على استفسار أحد الأشخاص الذي سأل: ” هل زوج المواطنة يعامل معاملة السعودي ويحسب في النطاق على أنه سعودي واحد؟ ”

وقال حساب ” خدمة العملاء ” ردًا على السؤال: ” عزيزي العميل: لايُسمح لزوج المواطنة غير السعودي وزوجة المواطن غير السعودية بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات ولا يتم احتسابهم ضمن متطلبات التوطين. ”

وأضاف ” الحساب ” موضحًا أن: ” أبناء و بنات المواطنة يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ويتم احتسابهم بواحد سعودي بنسبة التوطين. “


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1646 ] نشر منذ 3 ساعات

۞ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (6)

[ عدد التعليقات: 1517 ] نشر منذ 3 ساعات

نحن السعودية والسعودية هي نحن واجدادنا وابنائنا من بعدنا
لا الاجنبي زوج المواطنة وابنه

[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 3 ساعات

مانبي اجانب يخربون السعوديه ويدمرونها واكثرهم مهربين وبياعين ☻ (:

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