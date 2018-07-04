العمل: لا يسمح لزوج المواطنة الأجنبي بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين
وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنه لا يسمح لزوج المواطنة غير السعودي بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين فقط.
وأجاب حساب ” خدمة العملاء ” الخاص بالوزارة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” على استفسار أحد الأشخاص الذي سأل: ” هل زوج المواطنة يعامل معاملة السعودي ويحسب في النطاق على أنه سعودي واحد؟ ”
وقال حساب ” خدمة العملاء ” ردًا على السؤال: ” عزيزي العميل: لايُسمح لزوج المواطنة غير السعودي وزوجة المواطن غير السعودية بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات ولا يتم احتسابهم ضمن متطلبات التوطين. ”
وأضاف ” الحساب ” موضحًا أن: ” أبناء و بنات المواطنة يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ويتم احتسابهم بواحد سعودي بنسبة التوطين. “
طلال[ عدد التعليقات: 1646 ] نشر منذ 3 ساعات
۞ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (6)
ماجد[ عدد التعليقات: 1517 ] نشر منذ 3 ساعات
نحن السعودية والسعودية هي نحن واجدادنا وابنائنا من بعدنا
لا الاجنبي زوج المواطنة وابنه
شجون[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 3 ساعات
مانبي اجانب يخربون السعوديه ويدمرونها واكثرهم مهربين وبياعين ☻ (: