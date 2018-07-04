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بعد وصفها بالمغرورة .. نانسي عجرم توجه رسالة للشعب المغربي

بعد وصفها بالمغرورة .. نانسي عجرم توجه رسالة للشعب المغربي
أماني الغامدي(صدى):

بعد تعرضها للانتقادات ووصفها بالمغرورة لعدم شربها الحليب فور وصولها للمغرب بحفل الاستقبال ، وجّهت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ رسالة للجمهور المغربي، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نانسي صورة لها من الحفل، وعلقت عليها قائلةً :” كل الحب والتقدير للشعب المغربي الحبيب وشكر من القلب لكل المحبين والجمهور العزيز يلي فرح وفرحني بمهرجان موازين غنينا وسهرنا مع بعض بليلة من العمر، بحبكن كتير ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليش توجهون لها الدعوة أصلاً خلوكم مع المغنيين اليهود زي أنريكو ماسياس ومشتقاته يليقون عليكم

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين

الفن والثقافة تتخطى حاجز الأديان ياأخ أبو مها ماأعرف ليش ناكرين هذا الفنان في بلدو ليش التعصب ياناس انريكو فنان عملاق

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