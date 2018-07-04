بعد وصفها بالمغرورة .. نانسي عجرم توجه رسالة للشعب المغربي

أماني الغامدي(صدى):

بعد تعرضها للانتقادات ووصفها بالمغرورة لعدم شربها الحليب فور وصولها للمغرب بحفل الاستقبال ، وجّهت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ رسالة للجمهور المغربي، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نانسي صورة لها من الحفل، وعلقت عليها قائلةً :” كل الحب والتقدير للشعب المغربي الحبيب وشكر من القلب لكل المحبين والجمهور العزيز يلي فرح وفرحني بمهرجان موازين غنينا وسهرنا مع بعض بليلة من العمر، بحبكن كتير ” .