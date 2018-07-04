أسعار الذهب تلامس أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع اليوم الأربعاء متعافية من أدنى مستوى في سبعة أشهر الذي لامسته في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار الذي عزز الطلب على المعدن الأصفر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1260.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 1261.10 دولار للأوقية.

وصعد المعدن الأصفر أكثر من 20 دولارا مقارنة مع المستوى المتدني الذي بلغه أمس الثلاثاء عند 1237.32 دولار للأوقية، وهو أضعف مستوى له منذ 12 ديسمبر .

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.6 % إلى 1261.30 دولار للأوقية.