تدعي الإسلام وتهاجم المملكة.. تركيا العلمانية تصدر ترخيصات دعارة لـ100 ألف عاهرة
تركيا المدعية للإسلام والفضيلة والتي تنتهز الفرص للإنقضاض على المملكة وتشكك في تقاليدها وسيرها على النهج الإسلامي الصحيح، يقع قناعها وتفضح عاهرات شوارها وضواحيها.
ففي الوقت الذي تنقض فيه تركيا العلمانية على المملكة التي قامت على التوحيد والإسلام وتحاربها وتنتهز الفرص للنيل منها، خاصة في قرار قيادة المرأة للسيارة وتمكينها في المجتمع، تزداد رخص ” الدعارة ” المعتمدة من الدولة التركية.
وأعلنت غرفة تجارة أنقرة في تقرير لها عام 2004، أن عدد العاهرات في الدولة بلغ 100 ألف عاهرة، منهم 3000 مسجلين في 56 بيت دعارة، بينما يوجد 15 ألف عاهرة مسجلة لدى الشرطة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل تقف 30 ألف من ” عاهرات تركيا ” في صف لانتظار الحصول على التراخيص، والتي يبلغ متوسط أعمارهم ما بين الـ18 إلى 40 عامًا، موضحه أن مبيعات تركيا السنوية من الدعارة تبلغ من 3 إلى 4 مليار دولار.
وفي المقابل حصلت 120 ألف سيدة من نساء المملكة الذين لا يوضعون في وضع مقارنة مع عاهرات تركيا، على رخصة قيادة، ليتضح الفرق بين تمكين المرأة في المجتمع والرفع من شأنها، وبين المدعين للإسلام والمخالفين للشرع والمستغلين للمرأة في الدعارة.
ومن المؤكد عدم وجود مقارنة بين المملكة قلب الإسلام وأطرافه، فهي مقارنة باطلة يسعى المخربون من خلالها إلى التربص بالمملكة والإسلام.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49858 ] نشر منذ 3 ساعات
وجرارهن القردوخان واعوانه ,, اكرمكم الله ,,
,, كل خينه عليها من الله بينه ,,
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2606 ] نشر منذ 3 ساعات
السؤال الذي يسدح نفسه هنا لماذا يسمح للسعوديين بقضاء اجازاتهم في تركيا وشراء العقارات واقامة المشاريع في ذلك البلد فهم رافد لدعم الاقتصاد التركي اضف الى ذلك سوء المعاملة التي يلقونها هناك في الوقت الذي تسعى فيه تركيا الى زعزعة الامن ودعم المليشيات المعادية واقامة قواعد في دول لا تخفي عداءها للمملكة مما يعني انهم يعادوننا بكل وسيلة ممكنه ؟؟؟؟؟!!!!!!
طلال[ عدد التعليقات: 1646 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احفظ نساء المسلمين في كل مكان وولي عليهم من يخافك ويرحمهم
شجون[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 2 ساعتين
نحن أمة أعزنا الله بالأسلام
مغرد[ عدد التعليقات: 1862 ] نشر منذ 2 ساعتين
مطر والله انك صادق حتى بعض رجال الدين عندنا كانوا سنويا يروحون يمكن المشوى حلو عندهم والا جوا ربيعيه ههههههههههههههههههههههههههههه
الشاوي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
اردوغان الكلب الاخونجي
لعنة الله عليك وعلى اتباعك يا قذر
تظل المملكه العربية السعودية تاج راسك يا حقير
انت ومن يعاونك ويدعي الاسلام ومن كانوا معكم من الحثالة الى مزبلة التاريخ
ماجد[ عدد التعليقات: 1517 ] نشر منذ 2 ساعتين
انت خذ العلمانيه وتهنى بها انت وأهلك في البيت وضلكم مارسو لعبة العلمانيه مع بعضكم البعض وخلك من الي يصلي ولي يفتحو ايديهم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 931 ] نشر منذ 2 ساعتين
هم من اجل محاربت المسلمين والاسلام وخراب هذه البلاد حتى لاتعود الى سابق مجدها
محمد[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله. {قُل جَاءَ الحّقُ وزَهقَ الباطل إنّ الباطلَ كان زهوقا} صدق الله العظيم. وقل لأعداء الإسلام وأعداء الحق والإنسانية وقل لأنصار العلمانية والباطل موتوا بغيظكم وحسرتكم ما أنتم إلاّ حطب جهنم. وبذلك فليفرح المؤمنون، نصر من الله وفتح قريب!
طاهر[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 2 ساعتين
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114)
hamad[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا فى تركيا والله مانشوف الا الاحترام والترحيب لما نقول من السعوديه بعدين وين الاثبات انهم تكلموا على مملكتنا الحبيبه( يبدوا ان اعلامنا منفصل عن توجه شعبنا ودولتنا )
كوكب[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههه خبر مضحك مبكي
عبدالله العتيبي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
زمن عجيب تقذفون اخوانكم المسلمين بالباطل دون دليل خصوصا الي يسب ويشتم ويلعن وينكم عن حديث الرسول صلى الله علية وسلم
ناصر السعيد ضباء[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
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ناصر السعيد ضباء[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
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ناصر السعيد ضباء[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
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ناصر السعيد ضباء[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
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سالم الهاجري[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 42 دقيقة
انه الفجور في الخصومه ومحاولة تشويه صورة تركيا وهي أساليب اشتهر بها الايلام السعودي