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” الحصيني ” يكشف عن موعد ظهور نجم سهيل بالسماء

” الحصيني ” يكشف عن موعد ظهور نجم سهيل بالسماء
نايف السالم(صدى):

كشف عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، اليوم الأربعاء، عن موعد طلوع نجم ” سهيل ” ، ثاني ألمع نجم في السماء.

وقال ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” يوافق طلوع سهيل يوم الجمعة الموافق 13/12/1439هـ، ويوافق طلوعه تغيرات في الجو، فتزيد فرصة الأمطار، كما يخف الحر “


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 3 ساعات

سبحان الله الخالق المبدع 😍😍

[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 3 ساعات

⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩

[ عدد التعليقات: 1517 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم اجرنا من نار جهنم
اللهم اجرنا من نار جهنم
اللهم اجرنا من نار جهنم

[ عدد التعليقات: 49858 ] نشر منذ 3 ساعات

خير ان شاء الله ,,

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