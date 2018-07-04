” الحصيني ” يكشف عن موعد ظهور نجم سهيل بالسماء

نايف السالم(صدى):

كشف عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، اليوم الأربعاء، عن موعد طلوع نجم ” سهيل ” ، ثاني ألمع نجم في السماء.

وقال ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” يوافق طلوع سهيل يوم الجمعة الموافق 13/12/1439هـ، ويوافق طلوعه تغيرات في الجو، فتزيد فرصة الأمطار، كما يخف الحر “