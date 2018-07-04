” الحصيني ” يكشف عن موعد ظهور نجم سهيل بالسماء
كشف عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، اليوم الأربعاء، عن موعد طلوع نجم ” سهيل ” ، ثاني ألمع نجم في السماء.
وقال ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” يوافق طلوع سهيل يوم الجمعة الموافق 13/12/1439هـ، ويوافق طلوعه تغيرات في الجو، فتزيد فرصة الأمطار، كما يخف الحر “
شجون[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله الخالق المبدع 😍😍
همس[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 3 ساعات
♥️♥️♥️♥️
ماجد[ عدد التعليقات: 1517 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم اجرنا من نار جهنم
اللهم اجرنا من نار جهنم
اللهم اجرنا من نار جهنم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49858 ] نشر منذ 3 ساعات
خير ان شاء الله ,,