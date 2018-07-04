أسعار ” تمور المدينة ” تنخفض نحو 50%

نايف السالم(صدى):

انخفضت أسعار التمور في ساحات الحراج بالمدينة المنورة بنحو 50%، لتتراوح ما بين 20-30 ريالًا، مقارنة بـ30-60 ريالًا في آخر أسبوع من رمضان، للروثانة والربيعة، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي قاربت على الـ50 درجة مئوية.

وبدأت الأسعار في التراجع مع ارتفاع درجات الحرارة ونضج التمور، كما أن أسعار الربيعة واللونة تتراوح ما بين 8-13 ريالًا، من أصل 25-30 ريالًا، بينما تتربع منطقة المدينة المنورة على صدارة إنتاج التمور وتنال شهرة عالمية واسعة وبالأخص العجوة.

وفي السياق نفسه، بدأت طلائع العجوة في الـ 5 من شوال بأسعار تتراوح ما بين 50-60 ريالًا، فيما تصل الآن إلى 45- 50 ريالًا، مع ارتفاع درجات الحرارة.

ومن الجدير بالذكر، أن هناك تحركات لإنشاء مهرجان أو موقع بديل في جنوب المدينة خارج نطاق السوق المركزي متوقعًا أن يبدأ التوجه نحوه قبل نهاية موسم السنة الحالية لتفادي معوقات ساحات الحراج الحالية تحت لهيب الشمس الحارقة التي تؤدي إلى تلف بعض المحاصيل على متن المركبات قبل تصريفها.