القتل قصاصا لمواطن قتل طليقته وأطلق النار على أبنائه بالمدينة
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / سلمان بن فريج بن سليمان الصاعدي -سعودي الجنسية- على قتل طليقته / عبير بنت محمود محمد جاد الله -مصرية الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليها مما أدى لوفاتها، وقيامه بإطلاق النار على ابنته / بشرى، وابنه / فارس مما أدى إلى إصابتهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولخطورة وعظم وبشاعة ما أقدم عليه الجاني بحق أسرته, فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / سلمان بن فريج بن سليمان الصاعدي – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 1439/10/20هـ بالمدينة المنورة في منطقة المدينة المنورة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
طلال[ عدد التعليقات: 1639 ] نشر منذ 1 ساعة
لا اله الا الله ،، الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه يااارب
شجون[ عدد التعليقات: 800 ] نشر منذ 1 ساعة
سيري عذاب الله فيك الاخره جهنم وبئس المصير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49854 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49854 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ماجد[ عدد التعليقات: 1513 ] نشر منذ 45 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الحمد لله على تنفيذ حكم الله في بلادنا ,,
همس[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله المستعان
عمار[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 44 دقيقة
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلا به غيرنا.
محمد[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 43 دقيقة
﮼الله،يكفينا،الشر،
ملك[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 42 دقيقة
ليتني ماشفت هالخبر شي حزني مره
طاهر[ عدد التعليقات: 1513 ] نشر منذ 42 دقيقة
اللهم ارحمهم جميعآ ، ليس الشديد بالقوة لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ..