” الشورى ” يطالب هيئة تنمية الصادرات بالارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور

حمود العنزي(صدى):

طالب مجلس الشورى، صباح اليوم الأربعاء، هيئة تنمية الصادرات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور، وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات.

كما طالب ” الشورى ” هيئة تنمية الصادرات، خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين، برئاسة نائب رئيس المجلس، بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات ” الاستراتيجية الوطنية للتصدير ” ، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيميًا بمجلس إدارتها.