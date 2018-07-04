ضبط 8 مخالفات لقرار التوطين في الخبر
نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حملة تفتيشية مشتركة في أحد المجمعات التجارية بمحافظة الخبر، مما أسفر عن ضبط 8 مخالفات لقرار التوطين من خلال زيارة 67 منشأة.
وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، اليوم الأربعاء، أنه: ” نفّذ فرع الوزارة بالحدود_الشمالية ممثلًا بمكتب عمل طريف جولات تفتيشية على قطاع تأجير السيارات؛ لمتابعة قرار التوطين. ”
طلال[ عدد التعليقات: 1646 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب ان يتم حسابهم حساب عسير حتي يكونوا عبره لامثالهم