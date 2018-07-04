صدور إجراءات تلزم الأسواق بعزل مشروبات الطاقة عن المواد الغذائية

عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر، عن صدور إجراءات تُلزم البقالات والهايبرات بالمملكة، بفصل مشروبات الطاقة عن المواد الغذائية الأخرى، من خلال عرض منتجاتها في ثلاجات ورفوف مخصصة لها، بهدف فصلها عن المشروبات والمنتجات الأخرى، وذلك تجنبًا للآثار الضارة التي تنتج عن تناول مشروبات الطاقة .

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد حذرت مؤخرًا من تناول مشروبات الطاقة، لتسببها في العديد من الأضرار على صحة الإنسان، حيث يتم الترويج لها على أنها منتجات لتعزيز الطاقة الذهنية والجسدية.

وأكدت ” الغذاء والدواء ” ، أن هذا النوع من المشروبات يسبب الأرق والجفاف والتوتر، فضلًا عن عدم انتظام ضربات القلب.