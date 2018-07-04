توسعة قسم الطوارئ لـ 45 سرير بـ ” تخصصي الطائف “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قامت مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف، باعتماد توسعة الطوارئ من 25 سريرًا؛ ليصبح عدد أسرّة القسم 45 سريرًا مع تخصيص قسم خاص به 10 أسرّة خاصة في مدخل الطوارئ.

وذلك على خلفية أعمال مشروع التطوير والتوسعة الجديدة لقسم الطوارئ، بعد انتقال قسم النساء والولادة لمجمع الملك فيصل الطبي، للفرز الأوليّ ” الحالات 4 و5 ” ، ومنطقة للحالات الحرجة ” 1و 2 حالات الباطنة ” .

كما اعتمدت أيضًا منطقة للحالات الحرجة 1و2 ” حالات إصابة وحوادث ” ومنطقة للحالات 3، ومكان للتداخلات الإسعافية، وغرفتين خاصتين بالعزل حسب المواصفات العالمية.

من الجدير بالذكر أيضًا أنه تم تخصيص أماكن للكوادر العاملة بالقسم من الأطباء والمتدربين والمسعفين والتمريض والإداريين وإدارة برنامج الطوارئ، إضافة لدعم الطوارئ بالأجهزة الطبيبة الشاملة من أجهزة تخدير.