” الشورى ” يوافق على مذكرة تفاهم بين المملكة وبريطانيا بشأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين

علي القحطاني(صدى):

وافق مجلس الشورى، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بشأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين.

كما وافق ” الشورى ” ، خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين، برئاسة نائب رئيس المجلس، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، واستخدامه في الأغراض السلمية.