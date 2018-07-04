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” الشورى ” يوافق على مذكرة تفاهم بين المملكة وبريطانيا بشأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين

” الشورى ” يوافق على مذكرة تفاهم بين المملكة وبريطانيا بشأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين
علي القحطاني(صدى):

وافق مجلس الشورى، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بشأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين.

كما وافق ” الشورى ” ، خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين، برئاسة نائب رئيس المجلس، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، واستخدامه في الأغراض السلمية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 921 ] نشر منذ 10 دقائق

الله يعطيكم الف عافيه ويجازيكم كل خير علي مجهوداتكم الرائعه

[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يجعلنا دائما في تقدم ونجاح مستمر 💪

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