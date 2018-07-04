” الشورى ” يوافق على مذكرة تفاهم بين المملكة وبريطانيا بشأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين
وافق مجلس الشورى، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بشأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين.
كما وافق ” الشورى ” ، خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين، برئاسة نائب رئيس المجلس، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، واستخدامه في الأغراض السلمية.
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 921 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يعطيكم الف عافيه ويجازيكم كل خير علي مجهوداتكم الرائعه
محمد[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يجعلنا دائما في تقدم ونجاح مستمر 💪