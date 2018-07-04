التخصصات الصحية تعلن عن فتح باب التقديم لعضوية مجلس إدارة رابطة خريجي الهيئة

عادل الحربي (صدى):

كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح باب التقديم لعضوية مجلس إدارة رابطة خريجي برامج الهيئة.

وذكر المتحدث الرسمي للهيئة، فهد سعد القثامي، الشروط التي يجب توافرها في طالب الترشح لمجلس الإدارة؛ والتي جاءت كالتالي:

– تعبئة النموذج الخاص بالرابطة المتوفر في الموقع الإلكتروني للهيئة.

– أن يكون لدى المترشح رؤية وتصور لما سيقدمه للرابطة.

– أن يكون قد أمضى على حصوله على المؤهل في أحد برامج الهيئة أكثر من سنتين، إلى جانب إرفاق السيرة الذاتية من صفحة واحدة.

وعن المميزات التي ستوفرها الهيئة، أوضح ” القثامي ” أن أعضاء الرابطة سيتمتعون بعدد من المميزات منها برنامج الخصومات ومكتب خدمة الأعضاء، والاستفادة من مكتبة هيئة التخصصات الصحية الإلكترونية، إلى جانب الأولوية في حجز المواعيد في الهيئة، وإبراز النجاحات المهنية للأعضاء.

كما أشار ” القثامي ” إلى أن فترة استقبال الطلبات من 24 شوال وحتى 9 ذو القعدة من العام الجاري.