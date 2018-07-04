الكشف عن قانونية اشتراط إزالة الفتاة للنقاب من أجل قبولها بالفريق المنظم للفعاليات

حمود العنزي(صدى):

أبدى عدد من الفتيات انزعاجهن من العراقيل التي توضع أمامهن من بعض الشركات المنظمة للفعاليات، بينما استغربن من القبول الفوري لغير المنتقبات حتى وإن كن أقل خبرة منهن.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة، أن اشتراط إزالة الفتاة للنقاب من أجل قبولها في الفريق المنظم للفعاليات، يُعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة العمل.

حيث أوضحت المصادر أن الأنظمة تكفل للمرأة حق الالتزام بالزي الذي تراه مناسبًا، وبما يتوافق مع التعاليم الإسلامية،.

كما أشاروا إلى ضرورة امتثال الشركات للتعليمات، وعدم استحداث اشتراطات عشوائية تعارض اللوائح الرسمية المعتبرة.