بطولة كأس العالم 2018 ترصد 10 أهداف بطريق الخطأ و28 ضربة جزاء
سجل عشرة لاعبين شاركوا في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا عشرة أهداف في مرمى منتخباتهم عن طريق الخطأ، وذلك منذ بدء البطولة في 14 يونيو الماضي حتى الآن.
وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” في إحصائية له على موقعه أن حصيلة هذه الأهداف خلال مونديال روسيا تعد الأعلى في تاريخ بطولات كأس العالم منذ نشأتها عام 1930م، مبينًا أنها تزيد بفارق 4 أهداف عن نسخة كأس العالم 1998م المقامة في فرنسا، وبـ 5 أهداف عن نسخة كأس العالم 2014م في البرازيل.
ومن جهة أخرى، سجل مونديال روسيا 28 ضربة جزاء حتى الآن، سجل منها 21 هدفًا.
طلال[ عدد التعليقات: 1650 ] نشر منذ 56 دقيقة
الكاس هالسنه كتير غريب عن اللى قبله متوقع كل شي
عمار[ عدد التعليقات: 945 ] نشر منذ 55 دقيقة
حصيلة هذه الأهداف خلال مونديال روسيا تعد الأعلى في تاريخ بطولات كأس العالم
أبو مها[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 46 دقيقة
وبدون مستوى ياأخ عمار نسخة ٢٠١٤ أفضل بكثير
تخيل ألمانيا والبرتغال والأرجنتين وإسبانيا مو موجودين في الربع نهائي هذا غير إيطاليا وهولندا اللي ماشاركوا بالأصل
إن شاء الله الكاس للبرازيل غير كذا تكون مفاجأة غير سارة