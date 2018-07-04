بالفيديو.. امرأة تقتل شابا في شارع عام دفاعا عن شرفها

مليكة فؤاد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، سيدة أقدمت على قتل شاب وسط شارع عام في مدينة فاس المغربية، أمس الثلاثاء، دفاعًا عن شرفها بعد محاولته اغتصابها.

وأوضح الفيديو، الشاب مستلقيًا على الأرض غارقًا في دمائه، بعد أن باغتته شابة بغرس سكين على مستوى بطنه وسط الشارع العام وأمام الملأ، قبل أن يلفظ أنفاسه رغم محاولات إسعافه.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تقف بجانب مكان الجريمة مُقرة بفعلتها، مبررةً ذلك بأنها دفاعًا عن شرفها وعفتها، بعد أن تهجم عليها الضحيّة الشاب في منزلها وحاول اغتصابها.

وأشارت الجانية إلى أنها سبقت واشتكت عليه لدى قوات الأمن، قائلةً: ” دخل عليّ منزلي وأراد اغتصابي. مثلما أراد الاعتداء عليّ، أنا أيضا اعتديت عليه في قلبه ” .