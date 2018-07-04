تحرير مواقع جديدة غربي تعز من قبضة الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أوضح مصدر ميداني، أنه تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، مساء أمس الأول، من تحرير مواقع جديدة في الجبال المطلة على الوازعية غربي محافظة تعز، لافتًا إلى أن قوات الجيش في ألوية العمالقة حررت موقعين إستراتيجيين في الجبال المطلة على الوازعية غرب تعز.

وكشف المصدر، أن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة هجوم للميليشيات الإيرانية على مواقع الجيش الوطني في الوازعية، ولا تزال تطارد مليشيا الحوثي الإيرانية حتى تتمكن من إبعاد خطرها من المديريتين؛ فيما حرر الجيش الوطني اليمني في محافظة تعز أمس الثلاثاء، جبل الكرب وصولًا إلى معهد الخير وجبل الممشاح الواقع على وادي سبد وسوق بني علي في الأعبوس وتبة سعيد طه بمديرية حيفان.

وأشار مصدر عسكري إلى أن هناك 20 مسلحًا حوثيًا قتلوا وأصيب العشرات بجراح؛ فيما دفع الجيش اليمني أمس بتعزيزات كبيرة إلى جبهة كتاف في محافظة صعدة، كما أن القوات ستتولى تأمين المناطق المحررة وتعزيز التقدم الذي أحرزه الجيش في مديرية باقم، بعد سيطرته على جبال بوابة الحديد.

وشن الجيش اليمني أمس هجومًا عنيفًا على إحدى النقاط التابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية في أطراف اليسبل بمنطقة الوهبية في مديرية السوادية شمال محافظة البيضاء؛ كما قصف طيران التحالف العربي تعزيزات للميليشيات، فيما اعترف الحوثيون بمقتل قائدهم الميداني في جبهة قانية أشرف إدريس.