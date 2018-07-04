بهدف التوطين.. إطلاق أول برنامج لتأهيل الشباب والفتيات للعمل بقطاعات التجزئة

نايف السالم(صدى):

تعتزم محافظة جدة، تدشين أول برنامج لتأهيل الشباب والفتيات، ينتهي بالتوظيف بعدد من منافذ البيع بمختلف قطاعات التجزئة، كبرنامج تدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن قرار توطين الوظائف بالمملكة، حيث يهدف البرنامج إلى توفير وظائف في 16 مجالًا، هم: ” قطاعات السيارات، والذهب، والأجهزة، والمعدات الطبية، والحلويات، ومواد الإعمار والبناء، وبيع وصيانة الجولات، وتأجير السيارات ” .

علاوة على ذلك، تشمل الوظائف: ” محلات الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، وملابس الأطفال، والأواني المنزلية، والأجهزة الكهربائية، والساعات، والنظارات، والسجاد بمختلف أنواعه، وكذلك الدراجات النارية ” .