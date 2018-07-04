هواتف سامسونج الذكية تقتحم خصوصية المستخدم

وكالات(صدى):

أعرب عدد من مستخدمي هواتف ” سامسونج ” الذكية، عن شكواهم بشأن الخصوصية؛ إثر قيام أجهزتهم بإرسال صورًا بشكل عشوائي لجهات الاتصال المخزنة لديهم دون علمهم.

وفي هذا السياق، قال أحد المستخدمين: ” هاتفي أرسل معرض الصور بالكامل إلى صديقي، وتأثرت أجهزة Galaxy S9 وGalaxy S9 Plus على وجه التحديد بهذه المشكلة، وليس من الواضح ما إذا كانت أجهزة أخرى قد تأثرت بالمشكلة نفسها ” .

وعن شركة ” سامسونج ” فأوضحت أنها على دراية بالمشكلة، وإن فرقها الفنية تتابعها، وطلبت من المستخدمين الذي يعانون من هذا الخلل الاتصال بها فورًا.