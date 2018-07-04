” نايف الأحمري ” وجه إخباري جديد عبر شاشة العربية

علي القحطاني (صدى):

انطلق الوجه السعودي الجديد الإعلامي نايف الأحمري، الدقائق الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في بداية مشواره الإعلامي الجديد عبر قناة العربية، بقدرات إعلامية تثير الإعجاب وظهور رائع.

وأكد ” الأحمري ” بعد أول ظهور له على شاشة العربية عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الليلة كانت عظيمة لسببين الأول قراءة أول مرجز إخباري على العربية، والثاني هو مشاركة الأستاذ طاهر بركة في أول ” نايت شفت ” له منذ 13 عام.

كما عبر عن سعادته وفخره، موجهًا الشكر لله عز وجل ثم المدير العام لقناتي العربية والحدث تركي الدخيل، قائلًا ” الفضل لله ثم لك يبوعبدالله ..شكرًا لكل هذا العطاء الذي لاينضب تجاهي وتجاه كل الزملاء في شبكة العربية ” .

وكان المدير العام لقناتي العربية والحدث تركي الدخيل، قدم نايف الأحمري على أنه أحدث الوجود الإخبارية في المملكة، قائلًا على حسابه على ” تويتر ” : ” شبكة العربية تقدم لكم الليلة أحدث الوجوه الإخبارية من السعودية نايف الأحمري عند منتصف الليل بتوقيت الرياض .. نايف قضى إجازاته خلال دراسته الاعلام بالجامعة متدربًا بالعربية ” .