” نايف الأحمري ” وجه إخباري جديد عبر شاشة العربية
انطلق الوجه السعودي الجديد الإعلامي نايف الأحمري، الدقائق الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في بداية مشواره الإعلامي الجديد عبر قناة العربية، بقدرات إعلامية تثير الإعجاب وظهور رائع.
وأكد ” الأحمري ” بعد أول ظهور له على شاشة العربية عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الليلة كانت عظيمة لسببين الأول قراءة أول مرجز إخباري على العربية، والثاني هو مشاركة الأستاذ طاهر بركة في أول ” نايت شفت ” له منذ 13 عام.
كما عبر عن سعادته وفخره، موجهًا الشكر لله عز وجل ثم المدير العام لقناتي العربية والحدث تركي الدخيل، قائلًا ” الفضل لله ثم لك يبوعبدالله ..شكرًا لكل هذا العطاء الذي لاينضب تجاهي وتجاه كل الزملاء في شبكة العربية ” .
وكان المدير العام لقناتي العربية والحدث تركي الدخيل، قدم نايف الأحمري على أنه أحدث الوجود الإخبارية في المملكة، قائلًا على حسابه على ” تويتر ” : ” شبكة العربية تقدم لكم الليلة أحدث الوجوه الإخبارية من السعودية نايف الأحمري عند منتصف الليل بتوقيت الرياض .. نايف قضى إجازاته خلال دراسته الاعلام بالجامعة متدربًا بالعربية ” .
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