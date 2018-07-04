” اللجنة الفنية للثقافة ” تحذر من إقامة أي حفل موسيقي دون تصريح منها

علي القحطاني(صدى):

حذرت اللجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة، صباح اليوم الأربعاء، من إقامة أي حفل موسيقي دون حصول الشركة القائمة عليه، على التصريح اللازم منها باعتبارها الجهة الرسمية لذلك.

وأكدت اللجنة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أنها فقط المعنية بذلك، قائله ” لايحق لأي شركة إقامة حفل موسيقي إلا بعد حصولها على التصريح اللازم من الجهة الرسمية ( اللجنة الفنية في هيئة الثقافة ) كونها فقط المعنية بذلك وفق الشروط والضوابط المتبعة “.

كما أشارت اللجنة إلى وجود بعض الشركات التي استغلت تعاطف الجمهور بأخبار ومعلومات غير دقيقة عن إقامة حفلات غنائية في المملكة، لافته إلى أنها لم تحصل على التراخيص الرسمية من اللجنة الفنية المعنية بهيئة الثقافة.

وكانت اللجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة، أعلنت تدشين حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أمس الثلاثاء، موضحه أنه حساب مختص بأخبار وتغطيات الحفلات الموسيقية وكل جديد يحرص عليه الجمهور وعشاق الطرب الأصيل.