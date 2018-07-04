” الأرصاد ” تحذر من هبوب رياح نشطة على 3 مناطق

عادل الحربي(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، أهالي منطقة الرياض والمنطقة الشرقية من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية إلى أقل من ” 1 كم ” ، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خاصة في وقت الظهيرة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة ستسمر بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 4/7/2018 من الساعة 9.00 صباحًا وحتى الساعة 21.00 مساءً من نفس اليوم.

كما نبهت أهالي منطقة المدينة المنورة تشمل ” الأجزاء الساحلية من المنطقة ” من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 4/7/2018 من الساعة 10.00 صباحًا وحتى الساعة 19.00 مساءً.