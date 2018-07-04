وزير الداخلية يصل إلى جمهورية سيشل

سيشل(صدى):

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مساء أمس، إلى جمهورية سيشل في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار سيشل الدولي معالي الوزيرة المعينة وزيرة الحكومة المحلية والشؤون الداخلية وإدارة المخاطر والكوارث والشباب والرياضة والثقافة ماكسوزي موندون، ومعالي وزير الصحة جون آدم، ومعالي وزير السياحة وموانئ الطيران المدني والبحري ديديير دوجلى، ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في مكتب الرئيس محمد عفيف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية باري فوري، وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية سيشل.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية كل من، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.