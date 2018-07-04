” طفل الباحة الغائب ” بعد عودته: سافرت مع قريبي دون أن يشعر أحد

إبراهيم الزهراني(صدى):

عاد الطفل نايف الغامدي، الذي تغيب عن منزله بحي رغدان بالباحة قبل أسبوع، وفقًا للمعلومات التي نشرتها ” صدى ” ، حول واقعة تغيبه وأسباب مغادرته للمنزل.

وقال الغامدي 13 عامًا العائد إلى منزل والده في رغدان بالباحة إنه سعيد جدًا بعودته للأسرة مؤكدًا عدم هروبه وإنما سافر مع أحد أقاربه إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة مشيرًا إلى أنه أبلغ أحد أفراد الأسرة بسفره دون أن يشعر أحد.

ولفت إلى أنه بالفعل خرج من منزل والده وهو غضبان نتيجة عدم تقبل والده لقصة شعره، ولكنه الآن سعيد جدًا بعودته.

كانت أسرة نايف قد استنفرت كافة إمكاناتها مع رجال البحث والتحري للعثور عليه دون الحصول على نتيجة حتى عاد إلى منزل الأسرة سالمًا.