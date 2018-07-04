توجيه باستعادة رواتب 4 سنوات من أستاذ جامعي بجامعة الملك عبدالعزيز
وجهت جهات عليا جامعة الملك عبدالعزيز بجدة باستعادة ما صرفته من رواتب لأستاذ لمدة 4 سنوات، إثر عمله خلال الفترة ذاتها رئيساً تنفيذياً لإحدى الشركات التي قدم لها خدمات استشارية.
وبحسب مصادر فإن الأستاذ الجامعي المذكور خالف المادة 66 من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس، بعد أن جمع بين رواتب وبدلات الشركة، إضافة إلى الرواتب والبدلات التي تصرفها له الجامعة، في حين أنه لم يمارس عمله بصفته عضو هيئة تدريس.
الموسيقار[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 2 ساعتين
الطمع والجشع ضيع ماجمع .. !!
عضو هيئة تدريس .. يفترض أن يكون قدوة في الاخلاص المهني ويؤدي رسالته على اكمل وجه .
طلال[ عدد التعليقات: 1627 ] نشر منذ 1 ساعة
هههه كثير بس هذا دقروله، اغلب موظفين الجامعات يداومون ساعتين باليوم هذا اذا داوموا
ماجد[ عدد التعليقات: 1501 ] نشر منذ 1 ساعة
معقولة مافية الا أستاذ جامعي واحد عمل في شركة
عمار[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 1 ساعة
ابوي ما يقدر الا على امي 😂😂😂😂 طيب و حرامي الاراضي ؟
مغرد[ عدد التعليقات: 1852 ] نشر منذ 1 ساعة
عمار تعليقا تك مشطحه انت يو ار افرم وير
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 1 ساعة
السبب الحقيقي لاستعادة رواتب ٤ سنوات هو أنه لم يكن يمارس عمله كعضو هيئة تدريس كما ورد في تفاصيل الخبر … هكذا يبدو معقولا وليس لإنه عمل مستشارا لشركة اخرى
لإن إن جمع بين وظيفتين (التدريس بالجامعة وتقديم الإستشارة للشركة) سيتم تطبيق النظام عليه ولكن ليس استعادة الرواتب فهي حق له
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1536 ] نشر منذ 37 دقيقة
منتاز وخمس نجمات…
هذه أول قطره في مكافحة الفساد..
كمان أبك أبا ابلغ عن ملقاط..مسجل بالجنديه وهو جالس بالرواق يهش الذباب