بالصور..مباراة ” سلة ” تتحول لحلبة ملاكمة

كانبرا(صدى):

شهدت مباراة كرة سلة بين المنتخبين الأسترالي والفلبيني، شجارًا عنيفًا بين اللاعبين، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2019.

وتبادل اللاعبون الركلات واللكمات والتراشق بالمقاعد ، كما تورط في الشجار لاعبون وأعضاء الجهز الفني لكل من الفريقين إلى جانب المشجعين أيضًا.

وتوقف اللعب لأكثر من 30 دقيقة ،حتى أشار الحكم بمواصلة المباراة، رغم أنه لم يتبقى من المنتخب الفلبيني سوى 3 لاعبين داخل الملعب، بعد طرد 9 لاعبين.

وتنص قوانين كرة السلة على ضرورة استمرار المباراة طالما أن أكثر من لاعب واحد بالفريق.