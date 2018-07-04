بالصور..أفراد منتخب رياضي ينامون بالشارع رافضين النوم في فندق غرفه مقززة

هراري(صدى):

في مشهد غريب، قرر أفراد منتخب رياضي من دولة زيمبابوي، النوم في أحد شوارع مدينة ” باجة ” في تونس، بسبب أن الفندق المخصص لإقامتهم غرفه ” مقززة ” ، ويخلو من المسبح ووسائل الترفيه.

وأصدر وزير الرياضة الزيمبابوي، كازيمبي كازيمبي، بيانًا قال فيع ” إن المنتخب سبق وحصل على تأكيد بأن أعضاءه سيحصلون على تأشيرات الدخول لدى وصولهم إلا أنهم انتظروا 6 ساعات في المطار لتأمين ما لم يكن بحوزتهم واستعانوا عليه بسفير بلادهم، وهو مبلغ 700 دولار للحصول على التأشيرات، لذلك نام معظمهم ساعتين فقط الاثنين، وهم الذين ظنوا أن النوم بالفندق فيما بعد سيريحهم من عناء السفر والانتظار في قاعة الواصلين، لكنه كان أسوأ عليهم من المطار كما يبدو ” .