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فتح التقديم للقبول للمعهد الصناعي الثانوي بالحناكية للفصل التدريبي الأول

فتح التقديم للقبول للمعهد الصناعي الثانوي بالحناكية للفصل التدريبي الأول
الحناكية_عوض الجابري(صدى):

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالحناكية عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440/1439هـ يوم الأحد الموافق لـ 1439/10/17هـ وينتهي التقديم بتاريخ 1439/12/14هـ.
التخصصات المتاحة للمعهد هي “ميكانيكا”، ” الكهرباء الإنشائية” و “التبريد والتكييف” وسيكون التقديم متاحاً عبر بوابة القبول الموحد وللمزيد من المعلومات نأمل عدم التردد في التواصل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر، سنابشات).
السنابشات: hsiitvtc
تويتر: @hsiitvtc
رابط بوابة القبول الموحد:https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/

 


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