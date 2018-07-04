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بالصور.. مواطنة تروي قصة تأسيسها لشركة تلميع سيارات بمعاونة زوجها

بالصور.. مواطنة تروي قصة تأسيسها لشركة تلميع سيارات بمعاونة زوجها
علي القحطاني (صدى):

أرجعت مواطنة السبب الحقيقي الذي دفعها لتأسيس شركة لتلميع السيارات بمعاونة زوجها، إلى المعاناة التي كانت تعانيها حينما كانت ترغب في تلميع وتنظيف سيارتها.

وتقوم المواطنة بالإشراف على الشركة بنفسها، وقيادة مجموعة من الفتيات السعوديات اللاتي يقع المشروع تحت مراقبتهن.

وتؤكد أن المرأة قادرة على تحقيق أحلامها مهما كانت كبيرة، وأنه بالتفكير والإبداع يمكن التغلب على الشعور باليأس.

 

 


15 تعليق

[ عدد التعليقات: 17836 ] نشر منذ 3 ساعات

ما شاء الله عندها ورشه والا تستقبل السيارات في بيتها

[ عدد التعليقات: 1852 ] نشر منذ 1 ساعة

ما شا الله والله بنا تنا فيهم خير كفوا والله الله يكثر من امثالك والله باق ملاحت الزينه لسيارات النسا والورش والله فيها مكا سب العمل الحلا ل ما فيه شى بع الحريم عن رجال ما شا الله

[ عدد التعليقات: 1627 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاء الله عليها الله يعطيها العافيه ياارب

[ عدد التعليقات: 1501 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يوززع من رزقهم ويباركلهم فيه اللهم امين

[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 52 دقيقة

جزاكي الله كل خير وطيب الله وجهك علي مساعداتك يارب

[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 51 دقيقة

الله يخليكم لبعض ويجعل بينكم دائما راحه وسعاده

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 50 دقيقة

اصبحت كل الاخبار عنهم ماتبقي غير السيره عن المرأه المرأه مليييينا

[ عدد التعليقات: 794 ] نشر منذ 40 دقيقة

الله يسترها عليهم ويحفظهم من كل شر يارب

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 26 دقيقة

ههههههههههههههههههههههه كل عرفت أنها كذبه قال من كبرها
احب أقول لمحرر الخبر احترم عقولنا شوي
معاناة ايش وقيادة المرأه صارلها اسبوع هههههههههههههههههههههههه
بعدين محل تلميع سيارات وخمس بنات مشرفات ههههههههههههههههههههههه
وين زوجها طيب !!

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 25 دقيقة

ههههههههههههههههههههههه كل عرفت أنها كذبه قال من كبرها
احب أقول لمحرر الخبر احترم عقولنا شوي
معاناة ايش وقيادة المرأه صارلها اسبوع هههههههههههههههههههههههه
بعدين محل تلميع سيارات وخمس بنات مشرفات ههههههههههههههههههههههه
وين زوجها طيب !!

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 23 دقيقة

طيب ورينا صورة المحل أو سيارات الزبائن عشان اروح المع سيارتي عندهم !!

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 23 دقيقة

طيب ورينا صورة المحل أو سيارات الزبائن عشان اروح المع سيارتي عندهم !!

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 22 دقيقة

طيب ورينا صورة المحل أو سيارات الزبائن عشان اروح المع سيارتي عندهم !!

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 22 دقيقة

طيب ورينا صورة المحل أو سيارات الزبائن عشان اروح المع سيارتي عندهم !!

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