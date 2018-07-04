بالصور.. مواطنة تروي قصة تأسيسها لشركة تلميع سيارات بمعاونة زوجها
أرجعت مواطنة السبب الحقيقي الذي دفعها لتأسيس شركة لتلميع السيارات بمعاونة زوجها، إلى المعاناة التي كانت تعانيها حينما كانت ترغب في تلميع وتنظيف سيارتها.
وتقوم المواطنة بالإشراف على الشركة بنفسها، وقيادة مجموعة من الفتيات السعوديات اللاتي يقع المشروع تحت مراقبتهن.
وتؤكد أن المرأة قادرة على تحقيق أحلامها مهما كانت كبيرة، وأنه بالتفكير والإبداع يمكن التغلب على الشعور باليأس.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17836 ] نشر منذ 3 ساعات
ما شاء الله عندها ورشه والا تستقبل السيارات في بيتها
ابن البلد[ عدد التعليقات: 530 ] نشر منذ 2 ساعتين
جميل
مغرد[ عدد التعليقات: 1852 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شا الله والله بنا تنا فيهم خير كفوا والله الله يكثر من امثالك والله باق ملاحت الزينه لسيارات النسا والورش والله فيها مكا سب العمل الحلا ل ما فيه شى بع الحريم عن رجال ما شا الله
طلال[ عدد التعليقات: 1627 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله عليها الله يعطيها العافيه ياارب
ماجد[ عدد التعليقات: 1501 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوززع من رزقهم ويباركلهم فيه اللهم امين
همس[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 52 دقيقة
جزاكي الله كل خير وطيب الله وجهك علي مساعداتك يارب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يخليكم لبعض ويجعل بينكم دائما راحه وسعاده
محمد[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 50 دقيقة
اصبحت كل الاخبار عنهم ماتبقي غير السيره عن المرأه المرأه مليييينا
شجون[ عدد التعليقات: 794 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يسترها عليهم ويحفظهم من كل شر يارب
أحمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 26 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه كل عرفت أنها كذبه قال من كبرها
احب أقول لمحرر الخبر احترم عقولنا شوي
معاناة ايش وقيادة المرأه صارلها اسبوع هههههههههههههههههههههههه
بعدين محل تلميع سيارات وخمس بنات مشرفات ههههههههههههههههههههههه
وين زوجها طيب !!
أحمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 25 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه كل عرفت أنها كذبه قال من كبرها
احب أقول لمحرر الخبر احترم عقولنا شوي
معاناة ايش وقيادة المرأه صارلها اسبوع هههههههههههههههههههههههه
بعدين محل تلميع سيارات وخمس بنات مشرفات ههههههههههههههههههههههه
وين زوجها طيب !!
أحمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 23 دقيقة
طيب ورينا صورة المحل أو سيارات الزبائن عشان اروح المع سيارتي عندهم !!
أحمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 23 دقيقة
طيب ورينا صورة المحل أو سيارات الزبائن عشان اروح المع سيارتي عندهم !!
أحمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 22 دقيقة
طيب ورينا صورة المحل أو سيارات الزبائن عشان اروح المع سيارتي عندهم !!
أحمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 22 دقيقة
طيب ورينا صورة المحل أو سيارات الزبائن عشان اروح المع سيارتي عندهم !!