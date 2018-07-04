بالصور.. مواطنة تروي قصة تأسيسها لشركة تلميع سيارات بمعاونة زوجها

علي القحطاني (صدى):

أرجعت مواطنة السبب الحقيقي الذي دفعها لتأسيس شركة لتلميع السيارات بمعاونة زوجها، إلى المعاناة التي كانت تعانيها حينما كانت ترغب في تلميع وتنظيف سيارتها.

وتقوم المواطنة بالإشراف على الشركة بنفسها، وقيادة مجموعة من الفتيات السعوديات اللاتي يقع المشروع تحت مراقبتهن.

وتؤكد أن المرأة قادرة على تحقيق أحلامها مهما كانت كبيرة، وأنه بالتفكير والإبداع يمكن التغلب على الشعور باليأس.