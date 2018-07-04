قصة مواطن يعمل ” دهان ” تنكر في ثوب وافد

محمود البلوي(صدى):

كشف مواطن يعمل بمهنة ” دهان ” عن سبب تتنكره في ثوب وافد، وكيفية تعلمه للمهنة وإتقانه لها.

وأوضح المواطن أن بداية عمله كدهان، بمدينة تبوك ، جاءت بعدما فتح شقيقه محلا لبيع الدهانات، قبل عامين، ما دفعه للقدوم من جازان للعمل بجواره.

وأشار إلى أنه لاحظ أن كثيرًا من الزبائن يسأل عن مدى وجود دهان في المحل، قائلا : ” بدأت أتعلم هذه المهنة من خلال الاحتكاك مع مهنيين حتى أتقنتها تمامًا ” .

ولفت إلى أن البدايات في العمل بمهنة الدهان كانت صعبة، ما جعله يتنكر في ثوب وافد، حتى حظي بالثقة، وكوّن علاقات جيدة، بعد أن عُرف عنه تميزه في عمله.