المحكمة تحدد مصير سارق 40 ألف ريال ببطاقة صراف مكفولته

حمود العنزي (صدى):

قررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم الصادر بالسجن 4 سنوات و400 جلدة لسائق يمني الجنسية، بعدما نهب 40 ألف ريال ببطاقة صراف مكفولته.

كانت سيدة أعمال قد فوجئت بفقدان 40 ألف ريال من حسابها، حين تسلمت كشف حسابها البنكي، وبمراجعتها البنك اكتشفت أن السحب جرى على حسابها دون علمها.

وتقدمت السيدة ببلاغ للجهات الأمنية التي راجعت التسجيلات التلفزيونية للصرافات المستخدمة في السحب، لتكتشف أن منفذ السحب هو سائقها الخاص.

وبالقبض على المتهم تبين أنه نفذ 8 عمليات سحب من الصراف بواقع 5 آلاف في كل مرة، عقب تغييره رقم الجوال حتى لا تستلم السيدة إشعارات البنك.