في موقف إنساني..911 ترسل رجلي أمن للتبرع لمواطن بالدم

عادل الحربي (صدى):

في موقف إنساني، لم يكتفي رجال الأمن بأن يقتصر دورهم على حفظ الأمن والأمان فقط ، حيث أرسل المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية رجاله لإنقاذ حياة مواطن.

وقال المواطن الذي تم التبرع له بالدم : ” طلب الأطباء مني متبرعين بالدم لإجراء عملية بمستشفى الملك فيصل ،ولم أجد أحد ” .

وتابع : ” تواصلت مع رقم 911 للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية فأرسلوا لي رجلي أمن ليتبرعوا بدمائهم “.

ووجه المواطن الشكر لرجال الأمن الذين يقومون بحماية المواطنين بأرواحهم، ويتبرعون بدمائهم.