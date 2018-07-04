في موقف إنساني..911 ترسل رجلي أمن للتبرع لمواطن بالدم
في موقف إنساني، لم يكتفي رجال الأمن بأن يقتصر دورهم على حفظ الأمن والأمان فقط ، حيث أرسل المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية رجاله لإنقاذ حياة مواطن.
وقال المواطن الذي تم التبرع له بالدم : ” طلب الأطباء مني متبرعين بالدم لإجراء عملية بمستشفى الملك فيصل ،ولم أجد أحد ” .
وتابع : ” تواصلت مع رقم 911 للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية فأرسلوا لي رجلي أمن ليتبرعوا بدمائهم “.
ووجه المواطن الشكر لرجال الأمن الذين يقومون بحماية المواطنين بأرواحهم، ويتبرعون بدمائهم.
حجازي[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 2 ساعتين
بارك الله في رجال امننا البواسل وهم اصلن ابناء وطنا رجال الامن واخوتنا رجال الامن ربي يوفقهم ويحفظهم