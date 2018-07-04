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في موقف إنساني..911 ترسل رجلي أمن للتبرع لمواطن بالدم

في موقف إنساني..911 ترسل رجلي أمن للتبرع لمواطن بالدم
عادل الحربي (صدى):

في موقف إنساني، لم يكتفي رجال الأمن بأن يقتصر دورهم على حفظ الأمن والأمان فقط ، حيث أرسل المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية رجاله لإنقاذ حياة مواطن.

وقال المواطن الذي تم التبرع له بالدم : ” طلب الأطباء مني متبرعين بالدم لإجراء عملية بمستشفى الملك فيصل ،ولم أجد أحد ” .

وتابع : ” تواصلت مع رقم 911 للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية فأرسلوا لي رجلي أمن ليتبرعوا بدمائهم “.

ووجه المواطن الشكر لرجال الأمن الذين يقومون بحماية المواطنين بأرواحهم، ويتبرعون بدمائهم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 2 ساعتين

بارك الله في رجال امننا البواسل وهم اصلن ابناء وطنا رجال الامن واخوتنا رجال الامن ربي يوفقهم ويحفظهم

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