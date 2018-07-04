صورة نادرة للملك عبدالعزيز يدير صمام أول ناقلة زيت قبل 79 عاما
وثقت صورة نادرة لحظة الاحتفال بتصدير أول ناقلة زيت في رأس تنورة عام ١٩٣٩ م، بحضور الملك عبدالعزيز – رحمه الله -.
وأظهرت الصورة التي نشرها حساب وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، قيام الملك عبدالعزيز، بإدارة الصمام الذي سمح بتدفق الزيت إلى ناقلة سوكال ” دي. جي. سكوفيلد ” .
وقالت الوزارة أن الصورة وثقت لحظة مثلت بداية المملكة لمرحلة جديدة من التنمية الصناعية والثروة والرخاء حيث تم اكتشاف الزيت في المملكة بكميات تجارية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17827 ] نشر منذ 1 ساعة
رحم الله الملك عبد العزيز واسكنه فسيح جناته
حجازي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يرحم الملك عبدالعزيز ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويرحم جميع ملوكنا ويحفظ ملكنا سلمان ويحفظ ولي العهد سيدي صاحب السموالملكي الاميرمحمد بن سلمان آل سعود الدعاء لولاة الامرواجب علينا