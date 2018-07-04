صورة نادرة للملك عبدالعزيز يدير صمام أول ناقلة زيت قبل 79 عاما

علي القحطاني (صدى):

وثقت صورة نادرة لحظة الاحتفال بتصدير أول ناقلة زيت في رأس تنورة عام ١٩٣٩ م، بحضور الملك عبدالعزيز – رحمه الله -.

وأظهرت الصورة التي نشرها حساب وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، قيام الملك عبدالعزيز، بإدارة الصمام الذي سمح بتدفق الزيت إلى ناقلة سوكال ” دي. جي. سكوفيلد ” .

وقالت الوزارة أن الصورة وثقت لحظة مثلت بداية المملكة لمرحلة جديدة من التنمية الصناعية والثروة والرخاء حيث تم اكتشاف الزيت في المملكة بكميات تجارية.