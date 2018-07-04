منسوبو التعليم: لا مبرر لدوام الإداريين في شهر 11

عادل الحربي (صدى):

ناشد عدد من منسوبو وزارة التعليم، الوزير بإلغاء عودة الإداريين والإداريات بالمدارس في شهر 11 ،مؤكدين أنه لا توجد جدوى من ذلك.

وأطلق المغردون بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسمًا بعنوان ” لامبرر لدوام الاداريين شهر11 ” ، مشيرين إلى أن وقت الفراغ في هذا الشهر كبير جدًا ،و لاتوجد أعمال أو خطط تنفذ خلا الـ 3 أسابيع.

وأعرب المغردون عن أن العودة في الشهر المحدد فيه إشغال للأسر، وحرمان من الاستمتاع بما تبقى من الإجازة.