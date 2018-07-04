منسوبو التعليم: لا مبرر لدوام الإداريين في شهر 11
ناشد عدد من منسوبو وزارة التعليم، الوزير بإلغاء عودة الإداريين والإداريات بالمدارس في شهر 11 ،مؤكدين أنه لا توجد جدوى من ذلك.
وأطلق المغردون بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسمًا بعنوان ” لامبرر لدوام الاداريين شهر11 ” ، مشيرين إلى أن وقت الفراغ في هذا الشهر كبير جدًا ،و لاتوجد أعمال أو خطط تنفذ خلا الـ 3 أسابيع.
وأعرب المغردون عن أن العودة في الشهر المحدد فيه إشغال للأسر، وحرمان من الاستمتاع بما تبقى من الإجازة.
متابع[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 1 ساعة
مدارس تفتح بنصف الإجازة في عز الغبار وشدة الحر ولا يوجد طلاب ولا معلمين وش هي التهيئة اللي بيعملها الإداريون خاصة وأنهم بيأجزون بعدها لمدة أسبوعين ( عيد الأضحى المبارك ) وكأنك يا بو زيد ما غزيت .. زيادة على ذلك خسارة الدولة بفواتير الكهرب من المكيفات ( 30000 ) مدرسة مو بسيطة .
معلم[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 22 دقيقة
بالعكس مهم جددداااا لانه عودة الإداريين والمعلمين في نفس التوقيت يحدث خلل كبير وارتباك مما ينتج عنه سوء تنظيم فيما يخص الجداول الدراسية لان كل معلم له رأي في الجدول لكن الآن المعلم يداوم ياخذ جدوله ويباشر مهامه بدون فوضه