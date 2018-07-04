بالفيديو..تركي آل الشيخ يعلن تنازله عن القضايا المرفوعة ضد الأهلي المصري

ماجد محمد(صدى):

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ،أنه يعشق النادي الأهلي المصري ،وكيان القلعة الحمراء.

وأوضح آل الشيخ في مداخلة هاتفية مع ” أحمد شوبير ” أنه سيتنازل عن كل القضايا المرفوعة ضد الأهلي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يتسبب بأي ضرر للنادي الأهلي أو مجلسه.

وأشار إلى أنه سيفعل هذا من أجل جماهير الأهلي التي يعشقها وأنه مسامح كل من أخطأ فى حقه ، وأن هناك من يريد أن يصطاد فى الماء العكر.

ولفت إلى أنه سيدعم كافة الأندية العربية، بصفته رئيس الاتحاد العربي، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن دعم مشروع مدينة الأهلي لمجرد خلاف بسيط، موضحا أنه ينتظر تخصيص الأرض لوضع حجر أساس مدينة الأهلى الرياضية.