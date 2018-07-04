شركة الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:مشرف التحليل والتخطيط، مشرف الهندسة الكهربائية والميكانيكية، مهندس كمبيوتر أول، مهندس مدني أول، مهندس مراقبة أول، كاتب تقني، منسق الصيانة.

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