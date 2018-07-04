بالصور.. ضبط عمالة مخالفة ومصادرة فاكهة خلال جولة مسائية بالعويقيلة

نايف السالم(صدى):

ضبطت بلدية محافظة العويقيلة، عمالة بدون شهادات صحية، وصادرت فاكهة فاسدة، خلال جولة مسائية على المحلات.

وقالت البلدية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” صحة البيئة أثناء جولة مسائية على المحلات ” ضبط ومصادرة فاكهة ظهر عليها علامات التلف ووجود عمالة بدون شهادات صحية وانتهاء بعض رخص المحلات، وتم تطبيق النظام بحق المخالفين ” .