بالصور.. ضبط عمالة مخالفة ومصادرة فاكهة خلال جولة مسائية بالعويقيلة
ضبطت بلدية محافظة العويقيلة، عمالة بدون شهادات صحية، وصادرت فاكهة فاسدة، خلال جولة مسائية على المحلات.
وقالت البلدية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” صحة البيئة أثناء جولة مسائية على المحلات ” ضبط ومصادرة فاكهة ظهر عليها علامات التلف ووجود عمالة بدون شهادات صحية وانتهاء بعض رخص المحلات، وتم تطبيق النظام بحق المخالفين ” .
نوير[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 2 ساعتين
مجهودات رائعة الله يعطيكم العافية
qlq[ عدد التعليقات: 2868 ] نشر منذ 2 ساعتين
واضح الفريزر يطفونه وقت الليل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49833 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقفطوهم لابارك الله فيهم ,,
,, جابو المرض والسم الزعاف بسبب تلاعبهم ,,