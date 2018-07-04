في ظل أزمة قطر.. العصابة الحاكمة تتنزه في أوروبا والشعب يعاني
في الوقت الذي يعاني منه الشعب القطري من سياسة حكامها، قام أمير قطر الإرهابية برحلة سياحية مع أسرته دون أن يشعر بالأزمة التي تمر بها بلاده نتيجة مقاطعة الدول العربية.
وتواجد أمير قطر وعائلته في روسيا في حين قام عزمي بشارة وعائلته برحلة سياحية إلى ألمانيا، فيما سافر القرضاوي وعائلته إلى جنيف، ويقضي الحمدان الصيف في بريطانيا.
ويذكر أن الشعب القطري يعاني إثر سياسات الحمدين التي تهمش دورهم، ولا تهتم سوى بحصد أموال الشعب وإنفاقها على الإرهاب؛ حيث تم إغلاق عشرات المطاعم والمحلات التجارية وتوقف العديد من الفنادق عن العمل وغياب جميع الأنشطة التجارية وبالإضافة إلى انهيار اقتصاد قطر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49833 ] نشر منذ 2 ساعتين
سالفة اللي يقول // الحاكم لاعب والشعب تاعب ..
فهد[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاذولا مو فرقانة معهم وايش تنتظرون من العاقين
فيصل[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 2 ساعتين
مؤكد يجب أن يتنزهوا حتى يعودوا يمارسون الظلم والارهاب بقوة
qlq[ عدد التعليقات: 2868 ] نشر منذ 2 ساعتين
المزمزيل ساندوتش
مدخول اموالها الجديد من الارهاب
abdul[ عدد التعليقات: 1381 ] نشر منذ 1 ساعة
طنجة كان أرخص لهم، وبلد إسلامي. ولَّا جزر مالديف أو بالي اندونيسيا. أعجبتني رحلة الشيخ القرضاوي إلي جنبف. ربما يلتقي هناك مع الشيخ السديس ويتفاهمون علي بعض خلافاتهم الفقهية والعقدية.