في ظل أزمة قطر.. العصابة الحاكمة تتنزه في أوروبا والشعب يعاني

طلال الضوي(صدى):

في الوقت الذي يعاني منه الشعب القطري من سياسة حكامها، قام أمير قطر الإرهابية برحلة سياحية مع أسرته دون أن يشعر بالأزمة التي تمر بها بلاده نتيجة مقاطعة الدول العربية.

وتواجد أمير قطر وعائلته في روسيا في حين قام عزمي بشارة وعائلته برحلة سياحية إلى ألمانيا، فيما سافر القرضاوي وعائلته إلى جنيف، ويقضي الحمدان الصيف في بريطانيا.

ويذكر أن الشعب القطري يعاني إثر سياسات الحمدين التي تهمش دورهم، ولا تهتم سوى بحصد أموال الشعب وإنفاقها على الإرهاب؛ حيث تم إغلاق عشرات المطاعم والمحلات التجارية وتوقف العديد من الفنادق عن العمل وغياب جميع الأنشطة التجارية وبالإضافة إلى انهيار اقتصاد قطر.