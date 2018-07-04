مراكز الاتصال تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مراكز الاتصال،عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:

– تنفيذي مكتب مساعدة الأعمال (عدد 15 وظيفة/ للجنسين).

– قائد الجدولة (للرجال).

و التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول هنا