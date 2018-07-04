الإعلام تعتزم إلزام مؤثري التواصل الاجتماعي برخصة إعلانية

علي القحطاني (صدى):

تعتزم وزارة الإعلام، إلزام المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، بالحصول على رخصة في حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم.

وتعمل الوزارة حاليًا، على إعداد وثيقة لتنظيم عملهم، وتتضمن الوثيقة إلزامهم بالحصول على رخصة فى حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم، بالإضافة إلى تجديد الرخصة سنويًا وفق الضوابط.

وأوضحت الوزارة، أنه الوثيقة تهدف إلى أنه في حالة الإعلان يجب أن تكون هناك ضمانات بين المعلن وصاحب الإعلان، وضمان إلتزام المؤثرين فى مواقع التواصل الاجتماعي بالمصداقية والموضوعية لموادهم المنشورة، وتلافي الإعلان عن منتجات مغشوشة أو مقلدة.