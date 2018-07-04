مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين.

وقال إن الوظائف لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وجاءت الوظائق المتاحة تحت المسميات الأتية:

– أخصائي تغذية علاجية ثانٍ.

– مساعد ثاني طب أسنان.

– منسق تعليم- شؤون التمريض.

– محلل تقييم الوظائف والتعويضات.

– فني مختبر.

– أخصائي أول تقنية مختبرات.

– أخصائي إدارة.

– مساعد سباك.

– أخصائي علاج مهني أول.

– كبير أخصائي مناقصات وعقود.

– مساعد إنتاج تلفزيوني.

و التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف ادخل هنــا .